La Russia mostra il video della truppe che lasciano la Crimea (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb – La Russia mostra le immagini della fine delle esercitazioni militari in Crimea. Un video pubblicato direttamente dal ministero della Difesa di Mosca in cui si vede una colonna di carri armati e altri veicoli militari attraversare un ponte che collega la penisola alla terraferma. Militari via dalla Crimea, la Russia mostra il video Il ministero russo precisa che i mezzi in questione rientravano alle basi permanenti: "L'equipaggiamento bellico e il personale militare saranno forniti da treni militari ai punti di schieramento permanente delle unità. All'arrivo, l'equipaggiamento sarà revisionato e preparato per la prossima fase di addestramento al combattimento". Stando a quanto riferito dall'agenzia ...

