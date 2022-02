La dottoressa Sudafricana e la variante Omicron

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) È sempre molto interessante vedere come la disinformazione vada a onde, ora è il turno dell’ondae tutti i siti che hanno condiviso disinformazione sulla pandemia la cavalcano. Qualche esempio? Nicola Porro sul suo blog titola: Larivela: “Dall’Europa mi chiesero di dire cheè grave” Sul giornale fondato da Matteo Gracis: La ricercatrice che scoprì: “Subite pressioni per dire che era grave” La fonte della notizia è la stessa, che rilascia interviste a Welt e al Daily Telegraph australiano. La prima cosa che mi incuriosisce è che il 28 novembre 2021, proprio in contemporanea con le dichiarazioni alla stampa estera da parte della, veniva aperta una sua pagina wiki, che da quel giorno ha subito ...

A parlare è Angelique Coetzee, scienziataautrice della scoperta della variante, che ha parlato a Welt e Daily Telegraph, usando parole particolarmente scottanti: "Mi fu chiesto di non ...Covid: la rivelazione dellaAngelique Coetzee, la scienziata che ha scoperto la variante Omicron in Sud Africa: 'Dall'... scienziatache ha scoperto la variante Omicron ha ...La fonte della notizia è la stessa dottoressa, che rilascia interviste a Welt e al Daily Telegraph australiano. La prima cosa che mi incuriosisce è che il 28 novembre 2021, proprio in contemporanea ...Questo era stato l’invito piuttosto esplicito della scienziata sudafricana, che a distanza di mesi risulta essere piuttosto corrispondente con la realtà dei fatti. Perché in Europa si decise di non ...