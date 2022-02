La Corte Costituzionale ha respinto il referendum sulla cannabis (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il presidente Amato ha detto che sarebbe incompatibile con gli obblighi internazionali dell'Italia, e che il quesito aveva problemi di formulazione Leggi su ilpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il presidente Amato ha detto che sarebbe incompatibile con gli obblighi internazionali dell'Italia, e che il quesito aveva problemi di formulazione

EnricoLetta : La bocciatura da parte della Corte Costituzionale del referendum sull’ #eutanasialegale deve ora spingere il Parlam… - marcocappato : Sull'#eutanasialegale la Corte costituzionale ritiene che il referendum non preserverebbe la tutela minima della vi… - robertosaviano : In queste ore la Corte costituzionale decide per i #Referendum. Si tratta di temi con ricadute concrete: giustizia,… - AndreaBarresi23 : RT @ass_coscioni: La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il quesito referendario #CannabisLegale.Dopo la decisione di ieri sull'… - Sandor_Petini : RT @vucciria79: Si scrive Corte costituzionale, si legge CEI. -