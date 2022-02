Isabel Torres è morta L’attrice della serie cult Veneno aveva un cancro Ai suoi fan aveva detto | “Mi danno due mesi | vediamo se li supero”

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Isabel Torres è morta. L’attrice della serie cult Veneno aveva un cancro. Ai suoi fan aveva detto: “Mi danno due mesi,… - fattoquotidiano : Isabel Torres è morta. L’attrice della serie cult Veneno aveva un cancro. Ai suoi fan aveva detto: “Mi danno due me… - gayit : Addio Isabel Torres, star di Veneno - 24Trends_Italia : 1. Sofia Goggia - 200mille+ 2. Medagliere Olimpiadi Invernali 2022 - 50mille+ 3. Marta Fascina - 20mille+ 4. Luca G… - iamjohnlan : Questo 2022 mi sta togliendo le energie, mi sta prosciugando. -

Ultime Notizie dalla rete : Isabel Torres

Il Fatto Quotidiano

... The Life & Times of Ben Fong -American Society of Cinematographers (fotografia) Film Bruno ...Titane Pat Scola per PIg Adolpho Veloso per Jockey Documentario Jessica Beshir - Faya Dayi...... The Life & Times of Ben Fong -American Society of Cinematographers (fotografia) Film Bruno ...Titane Pat Scola per PIg Adolpho Veloso per Jockey Documentario Jessica Beshir - Faya Dayi...Si è spenta lo scorso 11 febbraio la nota attrice Isabel Torres, di soli 52 anni. Purtroppo era affetta da un grave tumore ai polmoni, che nonostante le cure a cui è stata sottoposta, si è diffuso ...