Il giornalista distrugge Handanovic: “Prende gol sempre allo stesso modo!” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nonostante una grandissima prestazione, l’Inter di Simone Inzaghi esce sconfitta da San Siro per 2-0 ai danni del Liverpool. Non è bastata dunque la prova di forza dei nerazzurri che, con un passivo di 2 reti, dovranno tentare il tutto per tutto ad Anfield. Il gol di pregevole di fattura di Firmino e la conclusione di Salah deviata da Brozovic hanno battuto un incolpevole Samir Handanovic. Sebbene il portiere non abbia particolari colpe, il giornalista Paolo Paganini, sul proprio profilo Twitter ha severamente attaccato l’estremo difensore sloveno: “Con tutto il rispetto, ma Handanovic ultimamente Prende gol sempre centrali o alla sua destra. Gli anni passano per tutti“. POTREBBE INTERESSARTI: Conte pazzo di Bentancur e Kulusevski: le parole Leggi su rompipallone (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nonostante una grandissima prestazione, l’Inter di Simone Inzaghi esce sconfitta da San Siro per 2-0 ai danni del Liverpool. Non è bastata dunque la prova di forza dei nerazzurri che, con un passivo di 2 reti, dovranno tentare il tutto per tutto ad Anfield. Il gol di pregevole di fattura di Firmino e la conclusione di Salah deviata da Brozovic hanno battuto un incolpevole Samir. Sebbene il portiere non abbia particolari colpe, ilPaolo Paganini, sul proprio profilo Twitter ha severamente attaccato l’estremo difensore sloveno: “Con tutto il rispetto, maultimamentegolcentrali o alla sua destra. Gli anni passano per tutti“. POTREBBE INTERESSARTI: Conte pazzo di Bentancur e Kulusevski: le parole

Advertising

msg_emanuele : RT @persemprecalcio: ???? Tancredi Palmieri non risparmia critiche pesanti sulla difesa della #Lazio. Il giornalista sportivo distrugge la r… - SerPippo : RT @persemprecalcio: ???? Tancredi Palmieri non risparmia critiche pesanti sulla difesa della #Lazio. Il giornalista sportivo distrugge la r… - persemprecalcio : ???? Tancredi Palmieri non risparmia critiche pesanti sulla difesa della #Lazio. Il giornalista sportivo distrugge l… -