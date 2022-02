Il cerchio magico si sta chiudendo davvero

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) È questo il momento giusto? Chris Jericho ha raccontato qualche giorno fa che Tony Khan si è opposto per due volte lo scorso anno dal far deflagrare l’Inner Circle, ovvero la stable che assieme all’Elite ha trainato i primi tre anni della All Elite Wrestling. Tutti paiono essere d’accordo: è il momento giusto. Lo è, a ben vedere, perché da molto tempo i membri che ne fanno parte non si spalleggiano più tra loro. Anzi ognuno vuole andare per la propria strada, certi di trovare maggior gloria. Probabilmente avere Sammy Guevara campione, a qualcuno il dubbio lo ha fatto venire. Ma allora poniamo che ilsi chiuda, cosa succederà poi? Sammy Guevara È il profilo che più di tutti ha saputo vivere di vita propria pur rimanendo in una stable. Entrandoci, uscendoci, ritornandoci, e magari stavolta uscendoci di nuovo. Nell’ultimo ...