I Santi di Mercoledì 16 Febbraio 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Beato GIUSEPPE ALLAMANO Sacerdote, Fondatore Castelnuovo Don Bosco, Asti, 21 gennaio 1851 – Torino, 16 Febbraio 1926Ebbe san Giovanni Bosco come insegnante e san Giuseppe Cafasso per zio. Ordinato prete a Torino a 22 anni – era nato nel 1851 a Castelnuovo d’Asti – Giuseppe Allamano fu rettore del santuario più caro ai torinesi, la Consolata. Volle fondare un istituto dedicato all’annuncio «ad gentes». Nacquero così nel 1901 i Missionari della Consolata e nel 1909 le suore. Prima prova: il Kenya. Denunciò a Pio X l’insensibilità di fedeli e pastori sulla missione e chiese l’istituzione di u…www.Santiebeati.it/dettaglio/41300 San TETRADIO DI BOURGES Vescovo V-VI sec.www.Santiebeati.it/dettaglio/97797 Santa GIULIANA DI NICOMEDIA Vergine e martire Nicomedia, 285 circa – 305Nacque intorno al 285 a Nicomedia, oggi Izmit, in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Beato GIUSEPPE ALLAMANO Sacerdote, Fondatore Castelnuovo Don Bosco, Asti, 21 gennaio 1851 – Torino, 161926Ebbe san Giovanni Bosco come insegnante e san Giuseppe Cafasso per zio. Ordinato prete a Torino a 22 anni – era nato nel 1851 a Castelnuovo d’Asti – Giuseppe Allamano fu rettore del santuario più caro ai torinesi, la Consolata. Volle fondare un istituto dedicato all’annuncio «ad gentes». Nacquero così nel 1901 i Missionari della Consolata e nel 1909 le suore. Prima prova: il Kenya. Denunciò a Pio X l’insensibilità di fedeli e pastori sulla missione e chiese l’istituzione di u…www.ebeati.it/dettaglio/41300 San TETRADIO DI BOURGES Vescovo V-VI sec.www.ebeati.it/dettaglio/97797 Santa GIULIANA DI NICOMEDIA Vergine e martire Nicomedia, 285 circa – 305Nacque intorno al 285 a Nicomedia, oggi Izmit, in ...

Advertising

ElisabetFurlan7 : passaparola adesso: Don Minutella: E i lefebriani? Santi e caffé' Mercoledi' 16 Febbraio 2022. Dal vivo da una deci… - CSVBrescia : ?? In occasione della Festa dei Santi Patroni Faustino e Giovita gli uffici del CSV Brescia rimarranno chiusi nella… - CSVBrescia : In occasione della Festa dei Santi Patroni Faustino e Giovita gli uffici del CSV Brescia rimarranno chiusi nella gi… - EleoMazzoni : RT @LauraHypnoBirth: I mercoledì della Fondazione Sasso Corbaro con @DrLauraLazzari @EleoMazzoni @martabaiocchi Isabella Pelizzari Villa @D… - CSVBrescia : ?? In occasione della Festa dei Santi Patroni Faustino e Giovita gli uffici del CSV Brescia rimarranno chiusi nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Mercoledì I programmi in tv oggi, 16 febbraio 2022: film e intrattenimento Guida tv di mercoledì 16 febbraio: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:...51 - JARHEAD 02:17 - BEYOND THE LIGHTS 04:08 - CIAKNEWS 04:12 - SENZA SANTI IN PARADISO 05:44 - DUE ...

Incontri a Sant'Ireneo a Centocelle Il calendario previsto è il seguente: si inizia, appunto, mercoledì 16 febbraio alle ore 19; le ...e alla portata di chiunque abbia il desiderio sincero di approfondire la conoscenza di uno dei Santi, ...

Mercoledì 9 febbraio: la frase del giorno, i santi del giorno, i nati famosi, cosa accadde oggi dialessandria.it Guida tv di16 febbraio: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:...51 - JARHEAD 02:17 - BEYOND THE LIGHTS 04:08 - CIAKNEWS 04:12 - SENZAIN PARADISO 05:44 - DUE ...Il calendario previsto è il seguente: si inizia, appunto,16 febbraio alle ore 19; le ...e alla portata di chiunque abbia il desiderio sincero di approfondire la conoscenza di uno dei, ...