Green pass: ecco come sparirà (data per data) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il certificato verde verrà allentato con lo stop allo stato d'emergenza, ma non sarà un'abolizione immediata. Dai negozi ai mezzi di trasporto: ecco le date da tenere d'occhio Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il certificato verde verrà allentato con lo stop allo stato d'emergenza, ma non sarà un'abolizione immediata. Dai negozi ai mezzi di trasporto:le date da tenere d'occhio

Advertising

borghi_claudio : Mi riferiscono che @lucatelese ha davvero detto che il calo dei contagi di settimana scorsa è merito del green pass… - Adnkronos : #Greenpass, Gismondo: 'Non esiste ragione scientifica per mantenerlo'. - Open_gol : La scrittrice chiede al governo di eliminare il lasciapassare: «Prima o poi moriremo tutti. Intanto però sarebbe be… - emilio05714955 : RT @LauraCarrese: Mantenere il Green Pass per gli over 50 nel lavoro dopo la fine dello stato d'emergenza che non è mai esistito serve solo… - Viola_mg : RT @LaStampa: Super Green Pass, ok della Camera alla fiducia sul decreto legge: parte il “pressing” per l’abolizione dal 31 marzo https://t… -