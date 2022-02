GPS supplenze sostegno: tre anni di servizio conseguiti entro l’anno scolastico precedente a quello di iscrizione. Proposta del Ministero (Di mercoledì 16 febbraio 2022) GPS supplenze provinciali e di istituto: ancora tanta incertezza sulla riapertura e aggiornamento per l'anno scolastico 2022/23. Se ciò avverrà sulla base degli emendamenti presentati al Milleproroghe, avverrà sulla base dell'OM n. 60/2020. Ma bisogna guardare anche al nuovo Regolamento, che entrerebbe in vigore l'anno successivo, e che presenta alcune novità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) GPSprovinciali e di istituto: ancora tanta incertezza sulla riapertura e aggiornamento per l'anno2022/23. Se ciò avverrà sulla base degli emendamenti presentati al Milleproroghe, avverrà sulla base dell'OM n. 60/2020. Ma bisogna guardare anche al nuovo Regolamento, che entrerebbe in vigore l'anno successivo, e che presenta alcune novità. L'articolo .

