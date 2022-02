Eutanasia legale, Cappato sulla decisione della Corte Costituzionale: “Decisione politica” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono state ore concitate quelle che si sono succedute alla bocciatura da parte della Corte Costituzionale del Referendum sull’Eutanasia legale. La Decisione è arrivata nella tarda serata di martedì 15 febbraio, la Corte doveva decidere sulla possibilità di far scegliere ai cittadini se abrogare parzialmente l’articolo 579 del Codice Penale riguardo l’omicidio del consenziente. Una Decisione presa nella totale mancanza di rispetto della voce dei cittadini che, nei mesi scorsi, hanno mostrato il loro appoggio con un 1milione e 240mila firme proprio a sostegno del referendum. Sul triste esito di questo percorso si è espresso Marco Cappato, politico e tesoriere ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono state ore concitate quelle che si sono succedute alla bocciatura da partedel Referendum sull’. Laè arrivata nella tarda serata di martedì 15 febbraio, ladoveva deciderepossibilità di far scegliere ai cittadini se abrogare parzialmente l’articolo 579 del Codice Penale riguardo l’omicidio del consenziente. Unapresa nella totale mancanza di rispettovoce dei cittadini che, nei mesi scorsi, hanno mostrato il loro appoggio con un 1milione e 240mila firme proprio a sostegno del referendum. Sul triste esito di questo percorso si è espresso Marco, politico e tesoriere ...

Advertising

elio_vito : La bocciatura del referendum su eutanasia legale è una brutta notizia, aggravata dalla triste consapevolezza che a… - RadioRadicale : ?? BREAKING La #Consulta ha giudicato inammissibile il #referendum sull’eutanasia legale. - fattoquotidiano : INAMMISSIBILE La decisione della Consulta blocca il referendum per l'eutanasia legale @marcocappato “Brutta notizi… - malingut : RT @alemi1715: Una legge contro l'omofobia no. Il diritto a votare per l'eutanasia legale no. Però tutti zitti. In piazza solo pe rompe il… - emmsblackthvrn : RT @alemi1715: Una legge contro l'omofobia no. Il diritto a votare per l'eutanasia legale no. Però tutti zitti. In piazza solo pe rompe il… -