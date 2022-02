Covid | report Fiaso | giù i ricoveri del 17% | al Nord il calo più netto con -29%

Advertising

AurelianoStingi : Oggi #AIFA ha pubblicato il suo report annuale sulla sicurezza dei vaccini #Covid_19. Le buone notizie sono che i v… - NicolaPorro : ?? Le false libertà sul Covid, la finta riforma della giustizia e lo strano silenzio dei politici sul caso Report. Q… - Rosy46044624 : RT @Isabel03246987: @Marco49361676 @piersar62 Lo scrive il report covid 42-44 settima di sorveglianza, pp. 24-26, dell'istituto di sanità b… - elecaneschi84 : @alepetrone1976 @Proserpina65 @Fed___co @stanzaselvaggia - Isabel03246987 : @Marco49361676 @piersar62 Lo scrive il report covid 42-44 settima di sorveglianza, pp. 24-26, dell'istituto di sani… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid report

Read More Ambiente, Italia prima per produttori bio, terza in Ue per superficie coltivata 16 ... Read More In EvidenzaItalia, 70.852 contagi e 388 morti: i dati per regione 15 febbraio 15 ...Cala la curva di ricoveri perin Italia . Ildella Fiaso negli ospedali sentinella conferma il trend positivio evidenziato dal bollettino del ministero della Salute in questi giorni . E, come sempre, c'è attesa per i ...Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute)() - La curva dei ricoveri comincia a scendere rapidamente. In una settimana il numero il numero dei pazienti Covid ricoverati è diminuito del 17%. E' quanto emerge ...La frenata di Covid-19 in Italia è confermata dagli ultimi dati che arrivano dagli ospedali sentinella della Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. Il report indica, per la ...