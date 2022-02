Covid, giù ricoveri del 17%: calo più netto al Nord con un - 29% (Di mercoledì 16 febbraio 2022) commenta La curva dei ricoveri comincia a scendere rapidamente: in una settimana il numero dei pazienti Covid ricoverati è diminuito del 17%. E' quanto emerge dalla rilevazione, datata 15 febbraio, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 febbraio 2022) commenta La curva deicomincia a scendere rapidamente: in una settimana il numero dei pazientiricoverati è diminuito del 17%. E' quanto emerge dalla rilevazione, datata 15 febbraio, ...

Covid: Fiaso, ricoveri giu' del 17% in una settimana, al Nord - 29% Nei reparti ordinari, pazienti "con Covid" sono il 40% (si trovano in ospedale per patologie internistiche o per essere sottoposti, pur da positivi al virus, a un intervento chirurgico), mentre i ...

