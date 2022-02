“Ci vuole orecchio” (e anche un bel po’ di ironia): Elio racconta Enzo Jannacci (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una chiacchierata con Elio, al secolo Stefano Belisari, significa una chiamata da parte sua di lunedì pomeriggio, qualche giorno prima del suo spettacolo “Elio ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci”, venerdì 18 febbraio al Creberg Teatro Bergamo Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una chiacchierata con, al secolo Stefano Belisari, significa una chiamata da parte sua di lunedì pomeriggio, qualche giorno prima del suo spettacolo “cicanta e recita”, venerdì 18 febbraio al Creberg Teatro Bergamo

Advertising

ACmcoppola : RT @oliviacentelli: Enzo Jannacci - Ci vuole orecchio - Official Audio - Andrea_V_73 : RT @oliviacentelli: Enzo Jannacci - Ci vuole orecchio - Official Audio - eugeniogaltieri : RT @oliviacentelli: Enzo Jannacci - Ci vuole orecchio - Official Audio - oliviacentelli : Enzo Jannacci - Ci vuole orecchio - Official Audio - ghegola : RT @DAXdB: Enzo Jannacci - Ci vuole orecchio -