Bollette: Salvini, servono misure urgenti,governo passi ai fatti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Stiamo lavorando su provvedimenti concreti, a fronte di una vera e propria emergenza nazionale che impone scelte rapide. L'Italia è in pericolo: queste Bollette frenano la ripresa e mettono in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Stiamo lavorando su provvedimenti concreti, a fronte di una vera e propria emergenza nazionale che impone scelte rapide. L'Italia è in pericolo: questefrenano la ripresa e mettono in ...

matteosalvinimi : #Salvini: Domani porteremo in Consiglio dei Ministri intervento urgente da almeno 5mld per frenare caro-energia. Du… - borghi_claudio : In quanti hanno insultato Salvini quando tempo fa lui ha cominciato a mettere in guardia sul caro bollette dicendog… - matteosalvinimi : #Salvini: Al lavoro perché il governo si occupi del caro-bollette con un Dl sostanzioso da almeno 5 miliardi. La pr… - iconanews : Bollette: Salvini, servono misure urgenti,governo passi ai fatti - ondaverdeitalia : RT @europaverde_it: L’ultima boutade di #Salvini sul #carobollette individua il problema ma propone la soluzione sbagliata. Il caro #bollet… -