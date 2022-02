Benedetta Rossi, la bellissima notizia: a quasi 50 anni nessuno se lo aspettava più (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Star del web e protagonista dei programmi di cucina su Food Network e Real Time, la cuoca marchigiana si appresta ad iniziare una nuova avventura televisiva per i più piccoli si chiama Super Benny, la prima produzione animata targata Discovery. Fatto a sua immagine e somiglianza, l’avatar sarà doppiato dalla voce originale di Benedetta Rossi, al tempo stesso voce narrante dei venti episodi della serie. Dove vedere la serie tv di Benedetta Rossi La serie racconterà con un approccio quotidiano la vita della cuoca marchigiana nel suo casolare di campagna con il marito Marco e il cagnolino Cloud, ultimo arrivato in famiglia. SuperBenny sarà una sorta di super eroina che saprà destreggiarsi in maniera buffa e originale i piccoli imprevisti della routine, tra fornelli e famiglia. Una serie per bambini ma non ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Star del web e protagonista dei programmi di cucina su Food Network e Real Time, la cuoca marchigiana si appresta ad iniziare una nuova avventura televisiva per i più piccoli si chiama Super Benny, la prima produzione animata targata Discovery. Fatto a sua immagine e somiglianza, l’avatar sarà doppiato dalla voce originale di, al tempo stesso voce narrante dei venti episodi della serie. Dove vedere la serie tv diLa serie racconterà con un approccio quotidiano la vita della cuoca marchigiana nel suo casolare di campagna con il marito Marco e il cagnolino Cloud, ultimo arrivato in famiglia. SuperBenny sarà una sorta di super eroina che saprà destreggiarsi in maniera buffa e originale i piccoli imprevisti della routine, tra fornelli e famiglia. Una serie per bambini ma non ...

