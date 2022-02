Arianna Fontana vince l’argento e accusa: «Era uno dei maschi della staffetta ad attaccarmi sul ghiaccio» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prosegue il clima infuocato nella federazione italiana sport del ghiaccio. Teoricamente, è stata una grande giornata con una medaglia d’argento e una di bronzo. Arianna Fontana ha vinto l’argento nei 1.500 metri di short track e subito dopo ha proseguito con le sue accuse. Aveva parlato di pattinatori che l’attaccavano sul ghiaccio, che la facevano cadere. E ai giornalisti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “I maschi li ho già perdonati, era solo uno che ha continuato ad attaccarmi sul ghiaccio. Tutti fanno errori, le cose io le ho perdonate da tempo, ma non dimentico. Se è uno dei quattro della staffetta che ha vinto il bronzo oggi? Sì”. Il marito, il suo allenatore Anthony Lobello, non ha voluto parlare con i ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prosegue il clima infuocato nella federazione italiana sport del. Teoricamente, è stata una grande giornata con una medaglia d’argento e una di bronzo.ha vintonei 1.500 metri di short track e subito dopo ha proseguito con le sue accuse. Aveva parlato di pattinatori che l’attaccavano sul, che la facevano cadere. E ai giornalisti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ili ho già perdonati, era solo uno che ha continuato adsul. Tutti fanno errori, le cose io le ho perdonate da tempo, ma non dimentico. Se è uno dei quattroche ha vinto il bronzo oggi? Sì”. Il marito, il suo allenatore Anthony Lobello, non ha voluto parlare con i ...

