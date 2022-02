Alle Poste con documenti falsi per il Reddito di Cittadinanza: arrestato 38enne nel Casertano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si presenta all’ufficio postale con dei documenti falsi per ottenere il Reddito di Cittadinanza. A rendersi conto della truffa i dipendenti che hanno subito Allertato i Carabinieri. L’uomo, un 38enne di Sparanise, provincia di Caserta, è stato così arrestato per possesso di documenti di identificazione fasi e tentata truffa aggravata. Alle Poste con documenti falsi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si presenta all’ufficio postale con deiper ottenere ildi. A rendersi conto della truffa i dipendenti che hanno subitortato i Carabinieri. L’uomo, undi Sparanise, provincia di Caserta, è stato cosìper possesso didi identificazione fasi e tentata truffa aggravata.conL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

NicolaPorro : ???????Questa lettera che ho ricevuto ci conferma che il #greenpass è solo uno strumento di controllo…???? - Emanuela_Corda : #Draghistan #AnnoZero Leggo di episodi di pura “follia” e cattiveria. Ultra ottantenni alle Poste rispediti a casa… - binregulus : gitarella alle poste update: perchè ci sta solo un tipo a fare le cose perchè non almeno dueeeeeeeee - ferdi56550 : RT @MARGHER26630502: @GiorgiaMeloni @PSenaldi Ho il pass, mi sono vaccinata per viaggiare per lavoro, ma mi rifiuto di usarlo per andare su… - Carmen22877177 : RT @MARGHER26630502: @GiorgiaMeloni @PSenaldi Ho il pass, mi sono vaccinata per viaggiare per lavoro, ma mi rifiuto di usarlo per andare su… -