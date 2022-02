VIDEO Foggia – Palermo 4-1 | HIGHLIGHTS 27a giornata Serie C – Gir C 2021 22

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Baldini ed i suoi calciatori steccano clamorosamente il match contro ildisastroso sotto tutti i punti di vista e chiaramente in confusione. Rosanero in perenne balia dell'avversario. Servizio Nicolò Cilluffo.

Advertising

GDF : Operazione Alto Impatto tra #Foggia e provincia. #GDF, @poliziadistato e @_Carabinieri_ arrestano 14 persone ed es… - GDF : #Foggia #GDF #PoliziadiStato e #Carabinieri: nuova operazione alto impatto. #Arrestate 11 persone. #NoiconVoi. - TSTARANTO : VIDEO Foggia, Zeman: 'Volevamo vincere anche con un avversario difficile' - infoitsport : DIRETTA/ Foggia Palermo (risultato 1-0) streaming video tv: subito Di Paolantonio! - ExPaola17823616 : RT @GDF: Operazione Alto Impatto tra #Foggia e provincia. #GDF, @poliziadistato e @_Carabinieri_ arrestano 14 persone ed eseguono sequestr… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Foggia

di Fabio Belli) DIRETTA/ Palermo Juve Stabia (risultato finale 3 - 1)tv: tris rosanero! DIRETTAPALERMO STREAMINGE TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C La diretta tv di...Diretta/ Messina(risultato finale 1 - 1) streaming: Turchetta regala un punto Il Monterosi ... Diretta/ Monterosi Taranto (risultato 2 - 1) streamingtv: vittoria laziale! Lo scontro ...Questo sito utilizza i cookie per personalizzare e ottimizzare la vostra esperienza di navigazione sui nostri portali . Vengono inoltre utilizzati cookie di profilazione, anche di terze parti, al fine ...Match interessante e parecchio emozionante quello tra Foggia e Palermo che si chiude con una vittoria casalinga per 4-1. Ben 5 gol e tante emozioni in quello che è comunque un match fondamentale.