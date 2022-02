Uomini e Donne, Ida Platano derubata per strada: “Gli ho dato qualche cazzotto, mio figlio spaventato” (Di martedì 15 febbraio 2022) Disavventura in centro nella magnifica Verona per Ida Platano, la storica dama di Uomini e Donne. L’hair stylist si stava concedendo un week end di relax nella città dell’amore con suo figlio Samuele, quando all’improvviso qualcosa ha disturbato la loro quiete. Si è trattato a tutti gli effetti di un tentato furto, che un passante ha messo in atto nei confronti dell’ex compagna di Riccardo Guarnieri. Prontamente, ha raccontato Ida attraverso le sue Instagram Stories, è riuscita a reagire contro il ladro al quale si è rivolta con tutte le sue forze. Mentre stava camminando, si è accorta di non avere più con sé il suo cellulare. Dopo essersi voltata, lo ha notato tra le mani dello sconosciuto e ha fatto in modo e maniera di farselo restituire, fino a riuscire nel suo intento: Eccomi qui, buongiorno a tutti. Vi ricordate ... Leggi su isaechia (Di martedì 15 febbraio 2022) Disavventura in centro nella magnifica Verona per Ida, la storica dama di. L’hair stylist si stava concedendo un week end di relax nella città dell’amore con suoSamuele, quando all’improvviso qualcosa ha disturbato la loro quiete. Si è trattato a tutti gli effetti di un tentato furto, che un passante ha messo in atto nei confronti dell’ex compagna di Riccardo Guarnieri. Prontamente, ha raccontato Ida attraverso le sue Instagram Stories, è riuscita a reagire contro il ladro al quale si è rivolta con tutte le sue forze. Mentre stava camminando, si è accorta di non avere più con sé il suo cellulare. Dopo essersi voltata, lo ha notato tra le mani dello sconosciuto e ha fatto in modo e maniera di farselo restituire, fino a riuscire nel suo intento: Eccomi qui, buongiorno a tutti. Vi ricordate ...

lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - Einaudieditore : «Smontare la retorica sessista; trovare altre parole e differenti sguardi; raccontare le donne, e l’importanza di f… - DSantanche : La tratta di esseri umani è uno dei reati più disgustosi e a chiunque lo perpetri auguro i peggiori anni della loro… - Sara44854650 : Comunque Alex ha scambiato il grande fratello, per uomini e donne prima fa l'esterna con la consorte dopo il furbo… - la_focamonaca : @Crudeli45198835 Non quelli di uomini e donne ?? -