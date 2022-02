Samira Lui: ecco chi è il fidanzato della professoressa dell’Eredità (Di martedì 15 febbraio 2022) In occasione di San Valentino, Samira Lui, l’ex concorrente di Miss Italia 2017, ha pubblicato una foto su Instagram con il suo fidanzato Luigi Punzo: pronti a scoprire di più? Per chi non seguisse l’Eredità, vi possiamo dire che Samira Lui è una modella italo-senegalese classe ’98. Dopo aver conquistato il terzo posto a Miss Italia 2017, ha iniziato a lavorare immediatamente come modella fin quando non è stata scelta per affiancare Flavio Insinna a L’Eredità nel ruolo di professoressa. Dopo aver contratto il Covid, Samira Lui si è concessa insieme al suo partner una giornata a Roma tra sorrisi, cibo e tanto relax. Sulla sua nuova fiamma sappiamo davvero poco ma, come si evince dal suo profilo social, abbiamo scoperto che è un luxury concierge. La figura del ... Leggi su zon (Di martedì 15 febbraio 2022) In occasione di San Valentino,Lui, l’ex concorrente di Miss Italia 2017, ha pubblicato una foto su Instagram con il suoLuigi Punzo: pronti a scoprire di più? Per chi non seguisse l’Eredità, vi possiamo dire cheLui è una moitalo-senegalese classe ’98. Dopo aver conquistato il terzo posto a Miss Italia 2017, ha iniziato a lavorare immediatamente come mofin quando non è stata scelta per affiancare Flavio Insinna a L’Eredità nel ruolo di. Dopo aver contratto il Covid,Lui si è concessa insieme al suo partner una giornata a Roma tra sorrisi, cibo e tanto relax. Sulla sua nuova fiamma sappiamo davvero poco ma, come si evince dal suo profilo social, abbiamo scoperto che è un luxury concierge. La figura del ...

Advertising

gianlu_79 : Complimenti a @RaiUno , @insinnaflavio , #AndreaCerelli , @lui_samira @LEredita per la Vittoria con 3.603.000 21,… - infoitcultura : L’Eredità, Samira Lui presenta il fidanzato Luigi: chi è - infoitcultura : L’Eredità, la professoressa Samira si mostra per la prima volta col fidanzato: chi è lui e che lavoro fa - infoitcultura : Samira Lui, l’annuncio che sconvolge l’Eredità: svela il suo più grande segreto via social - ExPaola17823616 : RT @axelvassallo: Nel giorno della festa degli innamorati quali sorprese ci riserveranno @insinnaflavio, @lui_samira e @CerelliAndrea nel #… -