PNRR | Carfagna | “Task force per garantire successo per i bandi scolastici Nemmeno un euro deve essere perso”

"Investiamo 87 milioni di euro in una Task force di esperti amministrativi, giuridici, contabili, ingegneri e architetti che sostenga Comuni, Città Metropolitane, Province e istituzioni scolastiche del Sud nella partecipazione ai bandi per la scuola: non un euro della quota Sud di quei bandi deve essere perso o sciupato".

