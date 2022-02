Olimpiadi di Pechino: un’immensa Sofia Goggia centra l’Argento, precedendo la Delago (Bronzo) nella discesa olimpica (Di martedì 15 febbraio 2022) “Ho dato tutto quello che potevo. Sono stata davvero felice della mia sciata. Sentivo che la velocità c’era nella parte alta perché saltavo molto ovunque. Mi dispiace per l’ultima parte, sentivo che forse in alcune parti della pista avevo un po’ di vento contro, ma è qualcosa che non puoi controllare. Alla fine sono felice del mio risultato, perché essere qui alle Olimpiadi dopo il mio incidente a Cortina non era affatto garantito”. Eccola l’immensa Sofia Goggia, festeggiare l’incredibile Medaglia d’Argento (davanti ad un’altrettanto eroica Nadia Delago, Bronzo), conquistata nella discesa libera femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 regala dove, per dare idea della classe del team azzurro, segnaliamo ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) “Ho dato tutto quello che potevo. Sono stata davvero felice della mia sciata. Sentivo che la velocità c’eraparte alta perché saltavo molto ovunque. Mi dispiace per l’ultima parte, sentivo che forse in alcune parti della pista avevo un po’ di vento contro, ma è qualcosa che non puoi controllare. Alla fine sono felice del mio risultato, perché essere qui alledopo il mio incidente a Cortina non era affatto garantito”. Eccola l’immensa, festeggiare l’incredibile Medaglia d’Argento (davanti ad un’altrettanto eroica Nadia), conquistatalibera femminile delleinvernali di2022 regala dove, per dare idea della classe del team azzurro, segnaliamo ...

Advertising

Eurosport_IT : A soli 23 giorni dall'infortunio, Sofia Goggia sale sul podio alle Olimpiadi di Pechino: UN ARGENTO CHE RESTERÀ NEL… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - sportface2016 : Il medagliere aggiornato: la #Norvegia domina, altre due medaglie per l'#Italia - infoitsport : LIVE Olimpiadi Pechino 2022, 15 febbraio in DIRETTA: l'Italia sfida gli Usa nel curling per continuare a sperare -