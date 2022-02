Oggi scatta l’obbligo di super green pass per gli over 50. Ecco perché è una follia (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb – Oggi è il giorno dei controlli sul posto di lavoro: scatta infatti l’obbligo di super green pass per i lavoratori over 50, pubblici e privati, per i quali è scattato l’obbligo vaccinale. L’ennesima restrizione – e l’ennesima discriminazione per i non vaccinati – mentre in Europa si allentano le misure anti Covid, visto che la pandemia è agli sgoccioli. Un obbligo che come è stato detto anche dalla leader di FdI Giorgia Meloni è “semplicemente delirante“. Una follia targata Speranza che colpisce chi lavora. Oggi scatta l’obbligo di super green pass per i lavoratori over 50 Mentre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb –è il giorno dei controlli sul posto di lavoro:infattidiper i lavoratori50, pubblici e privati, per i quali ètovaccinale. L’ennesima restrizione – e l’ennesima discriminazione per i non vaccinati – mentre in Europa si allentano le misure anti Covid, visto che la pandemia è agli sgoccioli. Un obbligo che come è stato detto anche dalla leader di FdI Giorgia Meloni è “semplicemente delirante“. Unatargata Speranza che colpisce chi lavora.diper i lavoratori50 Mentre ...

