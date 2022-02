Nibali positivo al Covid e asintomatico | niente Vuelta Andalucia per il ciclista messinese

Advertising

sportface2016 : Ciclismo, #Ruta68: Vincenzo #Nibali positivo al #COVID19, salterà la corsa a tappe andalusa - bicitv : Vincenzo Nibali positivo al #Covid, costretto a rinunciare alla Vuelta a Andalucia - VentaglioP : Come cambierà ora la preparazione di #Nibali? - peterkama : Vincenzo Nibali positivo al Covid: salta la Ruta del Sol - Cyclingtimenews : ???? Vincenzo #Nibali è risultato positivo al covid in un controllo effettuato domenica scorsa. Il ciclista siciliano… -

Ultime Notizie dalla rete : Nibali positivo

In Spagna la Astana punterà su Miguel Angel Lopez e su Simone Velasco ROMA - Vincenzoè risultatoal Covid - 19. Il ciclista messinese, quindi, salterà la 68esima edizione della "Vuelta a Andalucia". Lo "Squalo" è asintomatico, come ha precisato il suo team, la Astana, ...Vincenzoè risultatoal Covid - 19 . Il ciclista messinese, quindi, salterà la 68esima edizione della "Vuelta a Andalucia". Lo "Squalo" è asintomatico, come ha precisato il suo team, la Astana, ...Vincenzo Nibali è risultato positivo al Covid-19. Il ciclista messinese, quindi, salterà la 68esima edizione della Vuelta a Andalucia. Lo Squalo è asintomatico, come ha precisato il suo team, l’Astana ...Vincenzo Nibali è risultato positivo al Covid-19. Il ciclista messinese, quindi, salterà la 68esima edizione della "Vuelta a Andalucia". Lo "Squalo" è asintomatico, come ha precisato il suo ...