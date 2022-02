Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul territorio con il sistema “Controllo remoto”. Piemonte capofila in Italia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pollenzo, 15 febbraio 2022 – La pandemia Covid-19 ha acuito la necessità di gestire a livello territoriale le patologie cardiovascolari croniche come la cardiopatia ischemica cronica, i portatori di dispositivi elettronici impiantabili (pacemaker e defibrillatori) e lo scompenso cardiaco cronico. È da molti ritenuto rilevante inoltre pensare all’ospedale come un gestore della fase acuta del processo di cura e il territorio come un luogo di Controllo dove seguire i pazienti vicino al proprio domicilio e ricorrendo all’ospedale solo se presente una riacutizzazione o instabilizzazione della situazione. Vari sono i modelli organizzativi atti a gestire questi scenari, molto diversi dal punto di vista operativo, a seconda della tipologia di argomento. Il processo diagnostico terapeutico del ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pollenzo, 15 febbraio 2022 – La pandemia Covid-19 ha acuito la necessità di gestire a livello territoriale le patologiecroniche come la cardiopatia ischemica cronica, i portatori di dispositivi elettronici impiantabili (pacemaker e defibrillatori) e lo scompenso cardiaco cronico. È da molti ritenuto rilevante inoltre pensare all’ospedale come un gestore della fase acuta del processo di cura e ilcome un luogo didove seguire ivicino al proprio domicilio e ricorrendo all’ospedale solo se presente una riacutizzazione o instabilizzazione della situazione. Vari sono i modelli organizzativi atti a gestire questi scenari, molto diversi dal punto di vista operativo, a seconda della tipologia di argomento. Il processo diagnostico terapeutico del ...

Agenzia_Ansa : Il consumo di pesce grasso, come sardine, sgombri ed altri pesci azzurri, riduce il rischio di malattie cardiovasco… - ParliamoDiNews : Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul territorio con il sistema “Controllo remoto”. Piemonte capofila in It… - lifestyleblogit : Malattie cardiovascolari: pazienti curati sul territorio con il sistema “Controllo remoto”. Piemonte capofila in It… - Cecco1791 : RT @VirtualRaven: #covidiots: è solo un'influenza studio su nature: incremento di rischio di malattie cardiovascolari per gli infetti #cov… - infoitsalute : I pazienti Covid corrono un rischio maggiore di sviluppare malattie cardiovascolari -