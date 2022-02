Lega Serie A, nuova fumata nera: un voto per Bonomi, 19 schede bianche (Di martedì 15 febbraio 2022) Nulla di fatto per l’elezione del presidente della Lega di Serie A. Le notizie che arrivano da martedì 15 febbraio non sono incoraggianti e arriva una nuova fumata nera. Secondo quanto appreso dall’Ansa, infatti, i presidenti delle società hanno appena votato. Il risultato è di 19 schede bianche e una per il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, uno dei nomi più caldi per il ruolo di numero uno della Lega. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Nulla di fatto per l’elezione del presidente delladiA. Le notizie che arrivano da martedì 15 febbraio non sono incoraggianti e arriva una. Secondo quanto appreso dall’Ansa, infatti, i presidenti delle società hanno appena votato. Il risultato è di 19e una per il presidente di Confindustria, Carlo, uno dei nomi più caldi per il ruolo di numero uno della. SportFace.

Advertising

AlfioCaruso2 : La presunta <<Confindustria del pallone>>, la Lega di serie A, boccia clamorosamente il presidente della vera Confi… - TuttoMercatoWeb : Altra fumata nera in Lega: 19 schede bianche e un solo voto a Carlo Bonomi - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, fumata nera per il presidente: un solo voto a Bonomi: Fumata nera anche nella seconda… - napolista : Lega Serie A, prima votazione: solo un voto per Bonomi, 19 schede bianche Come prevedibile, a differenza di quanto… - zdaeHeadz : Ed è pure interista #lega #SerieA -