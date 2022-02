Galderisi | il prodigio della Juventus

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 15 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) Il calcio italiano si chiedeva se, nell’anno del Mondiale, avesse scoperto il nuovo Paolo Rossi. Quel ragazzetto di nemmeno 19 anni sembrava avere i numeri giusti per raccogliere l’eredità del suo collega toscano, fermo forzatamente per colpa di una squalifica e voglioso di ritornare per giocarsi le residue possibilità iridate. Il giorno dopo la tripletta al Milan, Nanusembrava essere diventato il re mida di un pallone che tentava di rialzarsi. C’era chi lo paragonava al primo Anastasi, chi prevedeva già una futura coppia gol, chi tornava a ritroso nel tempo per associarlo ai pari statura Hamrin e Lorenzi. Per dirla tutta, quei tre gol segnati a Piotti erano stati tutti speciali: il primo con un tocco di punta di rapina, il secondo con un inserimento da dietro concluso con uno stacco delicato, il terzo con l’opportunismo ...