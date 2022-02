Esonerato Colantuono: La Salernitana punta Nicola o Pirlo (Di martedì 15 febbraio 2022) La pazienza è finita e la Salernitana ha Esonerato Colantuono. Nemmeno i due pareggi consecutivi contro Spezia e Genoa, che hanno comunque mosso la classifica, sono riusciti a salvare il tecnico romano che di fatto è stato sollevato dall’incarico, seppur non ancora ufficialmente. Ora è caccia al suo successore che dovrebbe essere uno tra Davide Nicola e Andrea Pirlo. Salernitana: chi succederà all’Esonerato Colantuono? Il primo nome contattato dai granata è Andrea Pirlo al quale è stato proposto un contratto quadriennale. L’ex campione del mondo è intrigato dalla possibilità di ripartire da una piazza calda e ambiziosa come quella di Salerno, ma pur avendo dato una disponibilità di massima, siè preso qualche giorno per decidere. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 15 febbraio 2022) La pazienza è finita e laha. Nemmeno i due pareggi consecutivi contro Spezia e Genoa, che hanno comunque mosso la classifica, sono riusciti a salvare il tecnico romano che di fatto è stato sollevato dall’incarico, seppur non ancora ufficialmente. Ora è caccia al suo successore che dovrebbe essere uno tra Davidee Andrea: chi succederà all’? Il primo nome contattato dai granata è Andreaal quale è stato proposto un contratto quadriennale. L’ex campione del mondo è intrigato dalla possibilità di ripartire da una piazza calda e ambiziosa come quella di Salerno, ma pur avendo dato una disponibilità di massima, siè preso qualche giorno per decidere. ...

