Covid oggi Emilia, 2.898 contagi e 27 morti: bollettino 15 febbraio (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.898 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio. Registrati inoltre altri 27 morti. 1.150.149 i casi di positività nella regione. Il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di 35.740, di cui 13.304 molecolari e 22.436 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’8,1%. Per quanto riguarda l’autotesting con tampone rapido antigenico per l’apertura e la chiusura dell’isolamento riservato a chi ha fatto la terza dose ed è asintomatico, dall’avvio del servizio – il 19 gennaio scorso – i tamponi caricati sul Fascicolo sanitario elettronico sono 33.444. Di questi, 17.228, pari al 51,5%, riguardano cittadini che, avendo determinato la propria ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.898 i nuovida coronavirus inRomagna secondo ildi, 15. Registrati inoltre altri 27. 1.150.149 i casi di positività nella regione. Il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di 35.740, di cui 13.304 molecolari e 22.436 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’8,1%. Per quanto riguarda l’autotesting con tampone rapido antigenico per l’apertura e la chiusura dell’isolamento riservato a chi ha fatto la terza dose ed è asintomatico, dall’avvio del servizio – il 19 gennaio scorso – i tamponi caricati sul Fascicolo sanitario elettronico sono 33.444. Di questi, 17.228, pari al 51,5%, riguardano cittadini che, avendo determinato la propria ...

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, sono quasi due milioni i guariti senza alcuna somministrazione del #vaccino: - GuidoDeMartini : 1??5????0??2????2??0??2??2?? OGGI CI SIAMO, è “il giorno della vergogna”: IL GIORNO in cui il governo, per tutelare l… - Agenzia_Ansa : Scatta da oggi l'obbligo del Super Green pass anti-Covid per gli over 50 sul luogo di lavoro #ANSA - luigiscortecci : RT @GiorgiaMeloni: L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, dice la nostra Costituzione. Ma da oggi chi non ha il lasciapa… - infoitinterno : Il bollettino Covid di oggi 15 febbraio 2022: 70.852 nuovi casi e 388 morti -