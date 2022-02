Covid, Agenas: tasso occupazione reparti scende al 24%, calo in 6 Regioni (Di martedì 15 febbraio 2022) commenta Nelle ultime 24 ore il tasso di occupazione dei pazienti Covid nei reparti di area medica è sceso dell'1%, attestandosi al 24%. Il dato è in calo in 6 tra Regioni e province autonome: ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 febbraio 2022) commenta Nelle ultime 24 ore ildidei pazientineidi area medica è sceso dell'1%, attestandosi al 24%. Il dato è inin 6 trae province autonome: ...

Agenzia_Ansa : Sono in peggioramento i dati Agenas: l'occupazione dei reparti Covid risale al 29% in Italia e cresce in 8 regioni.… - AnnalisaAntas : RT @MediasetTgcom24: Covid, Agenas: tasso occupazione reparti scende al 24%, calo in 6 Regioni #covid #agenas - isj135 : RT @ClaudeTadolti: Buondì ??Ospedali DESERTI in ???? Area #covid normale Letti disponibili 65.515 Letti occupati 16.050 Letti VUOTI 4… - News24_it : Covid, notizie. Agenas: occupazione reparti scende a 24%, terapie intensive stabili. LIVE - Sky Tg24 - FGuardiella : Covid: Agenas, occupazione reparti scende a 24% e cala in 6 regioni -