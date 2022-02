Attacco a Ronaldo: “È egoista, non so se resta l’anno prossimo” (Di martedì 15 febbraio 2022) Il recente periodo di Cristiano Ronaldo è sicuramente negativo e arrivano le parole delicate contro di lui: futuro in bilico È una stagione davvero complicata quella che sta vivendo Cristiano… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 15 febbraio 2022) Il recente periodo di Cristianoè sicuramente negativo e arrivano le parole delicate contro di lui: futuro in bilico È una stagione davvero complicata quella che sta vivendo Cristiano… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

EL10juve : @sportmediaset @Tiki_Taka_real Che non ci fu contatto con Ronaldo è tutto da dimostrare, in ogni caso anche se non… - junews24com : Ronaldo al centro delle critiche, Ince: «Egoista, un cattivo esempio per i giovani» - - manu_fuego99 : @liidsss @joaopedro Arrivato secondo a 1 punti dal primo con migliore attacco e media punti per colpa di simy l’ann… - surfasport : ?????????????? RANGNICK CRITICA RONALDO ?? Durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il #Southampton, Ralf… - brichiel : RT @pauloflorenz: Per tutti gli #AllegriOut !!! Dalla 5a giornata la #Juve orfana di #Ronaldo e con l’attacco asfittico che aveva ha fatto… -