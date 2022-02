Ucraina | il G7 “pronto a sanzioni enormi contro la Russia” Di Maio domani a Kiev

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Scholz vola aa Mosca: «Un'ulteriore aggressione militare avrebbe conseguenze molto gravi per la». Johnson: «Putin faccia un passo indietro». Il Cremlino: «C’è un canale di dialogo, ma è minimo. Una soluzione deve tener conto dei nostri interessi»

Corriere della Sera

ad assumersi rischi solo quando è sicuro che siano misurati e che si possa tornare indietro ... Possiamo immaginare un'disposta, sotto pressione, ad abbandonare l'insistenza per entrare ......per una de - escalation della situazione' ma se Mosca intensifica l'azione militare il G7 'è... 'Non c'è nessuna de - escalation che la Russia dovrebbe fare sull', questo spetta all'...Questi i fatti principali di oggi sulla crisi ucraina. Ore 13.00 - Russia ... de-escalation della situazione» ma se Mosca intensifica l'azione militare il G7 «è pronto a imporre collettivamente ...Prima nell’Ucraina orientale, dove le unità dell’esercito russo si sono scontrate con le truppe ucraine al culmine del conflitto, nel 2014 e nel 2015. Una vigorosa modernizzazione. Dallo scorso ...