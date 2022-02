Traffico Roma del 14-02-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione code a tratti sul raccordo in carreggiata interna tra la Nomentana e La Rustica è in esterna tra l’uscita per laFiumicino e l’abbia in tangenziale spostamenti nome tra Corso di Francia in via Salaria verso San Giovanni anche sulla carreggiata opposta verso lo stadio Olimpicorallentato all’altezza di via Salaria file su via Cassia tra via dei Due Ponti e la Giustiniana in uscita dalla città auto in fila su via Flaminia Nuova direzione raccordo tra Corso di Francia & via dei Due Ponti e su via Cristoforo Colombo verso Ostia tra via di Mezzocammino e via di Malafede Particolarmente intenso ilin via Casilina all’altezza della Borghesiana nei due sensi di marcia dettagli di queste e di altre notizie sul sitopunto luceverde.it Un ...