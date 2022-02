Svelare le maschere di Teheran (Di martedì 15 febbraio 2022) «Da ragazzino ero appassionato di cinema. Per le copie non censurate dei film stranieri in Iran c’era il mercato nero. Mi toccò vendere molti libri per comprare Padre Padrone. La versione censurata durava quasi la metà dell’originale. Dopo tanti anni, una delle prime cose che feci una volta in Europa fu comprare quel film. Infilai il vhs nel registratore e scoprii che durava 10 minuti in più della copia iraniana non censurata. Chi aveva rischiato la vita per procurarsi Padre … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 15 febbraio 2022) «Da ragazzino ero appassionato di cinema. Per le copie non censurate dei film stranieri in Iran c’era il mercato nero. Mi toccò vendere molti libri per comprare Padre Padrone. La versione censurata durava quasi la metà dell’originale. Dopo tanti anni, una delle prime cose che feci una volta in Europa fu comprare quel film. Infilai il vhs nel registratore e scoprii che durava 10 minuti in più della copia iraniana non censurata. Chi aveva rischiato la vita per procurarsi Padre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Pluviophile_G : RT @LeottaLucia: Ma non era meglio svelare qualcuna delle maschere che si erano riconosciute? Così per non togliere mistero… boh! #IlCantan… - LucindaGomez3 : RT @Gianlu_21: Ma il gioco non è svelare chi pensi di aver scoperto? Che senso ha togliere la maschere di persone di cui non sei sicuro? Ma… - LeottaLucia : Ma non era meglio svelare qualcuna delle maschere che si erano riconosciute? Così per non togliere mistero… boh! #IlCantanteMascherato - __moonrise : RT @sonfattacosi: Giuria che leggete Twitter per i suggerimenti delle identità,ecco un suggerimento:svelate le maschere palesi,quelle che h… - alessiadaniele8 : RT @sonfattacosi: Giuria che leggete Twitter per i suggerimenti delle identità,ecco un suggerimento:svelate le maschere palesi,quelle che h… -

Ultime Notizie dalla rete : Svelare maschere Undead Unluck 1, recensione: tu cosa neghi? ... presentando un roster di poteri variegati e imprevedibili , misteri difficili da svelare e due ... La stragrande maggioranza dei personaggi , che molto spesso si rivelano essere più delle maschere , non ...

Chi è la Volpe de Il Cantante Mascherato: i primi indizi Le maschere in gara nella terza edizione de Il cantante mascherato saranno 12: l'obiettivo finale dello show sarà sempre lo stesso ovvero riuscire a svelare l'identità del cantante che si cela ...

Svelare le maschere di Teheran Il Manifesto Wanda Nara è rifatta? La foto svela la verità (e tanto altro) Una decisione arrivata dopo le gravidanze. Per il resto cura il proprio corpo utilizzando oli, maschere e sembra che, per avere i capelli costantemente in ordine, prenda appuntamento con il ...

Il Carnevale Atellano svela l'edizione 2022 sul web "In principio erano le Maschere Atellane", relaziona Roberta Sandias, direttore artistico "La Mansarda-Teatro dell’Orco", Centro studi di "Maschera in Maschera" per la diffusione della maschera ...

... presentando un roster di poteri variegati e imprevedibili , misteri difficili dae due ... La stragrande maggioranza dei personaggi , che molto spesso si rivelano essere più delle, non ...Lein gara nella terza edizione de Il cantante mascherato saranno 12: l'obiettivo finale dello show sarà sempre lo stesso ovvero riuscire al'identità del cantante che si cela ...Una decisione arrivata dopo le gravidanze. Per il resto cura il proprio corpo utilizzando oli, maschere e sembra che, per avere i capelli costantemente in ordine, prenda appuntamento con il ..."In principio erano le Maschere Atellane", relaziona Roberta Sandias, direttore artistico "La Mansarda-Teatro dell’Orco", Centro studi di "Maschera in Maschera" per la diffusione della maschera ...