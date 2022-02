Sifu: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshoot (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo Absolver, Sloclap torna sulla scena videoludico con il suo secondo progetto, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Sifu, dopo aver trascorso del tempo in sua compagnia su PC, informandovi o ricordandovi che è disponibile anche su PS4 e PS5. Sifu: Recensione Sifu è una storia di vendetta, nel quale vestite i panni di un giovane che trascorrerà gli anni della sua adolescenza a padroneggiare le arti del Kung Fung, per vendicare la morte del maestro per opera di un’organizzazione criminale. Sifu introduce un Gameplay che porta una ventata di aria fresca nel genere picchiaduro a scorrimento 2D e 3D, ossia la possibilità di tornare in vita a seguito del gameover con qualche anno in più sulle spalle. Il protagonista invecchierà ad ogni morte grazie ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo Absolver, Sloclap torna sulla scena videoludico con il suo secondo progetto, ed oggi vogliamo condividere con voi ladi, dopo aver trascorso del tempo in sua compagnia su PC, informandovi o ricordandovi che è disponibile anche su PS4 e PS5.è una storia di vendetta, nel quale vestite i panni di un giovane che trascorrerà gli anni della sua adolescenza a padroneggiare le arti del Kung Fung, per vendicare la morte del maestro per opera di un’organizzazione criminale.introduce unche porta una ventata di aria fresca nel genere picchiaduro a scorrimento 2D e 3D, ossia la possibilità di tornare in vita a seguito del gameover con qualche anno in più sulle spalle. Il protagonista invecchierà ad ogni morte grazie ...

Advertising

Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Sloclap ci offre la sua reinterpretazione delle arti marziali, in un gioco dove crescita, esperienza e morte sono semplici m… - IGNitalia : Sloclap ci offre la sua reinterpretazione delle arti marziali, in un gioco dove crescita, esperienza e morte sono s… - GamingToday4 : Sifu: la recensione del brutale e bellissimo action di Sloclap - IlFalasca : RT @DenjinDen: #Sifu di @sloclap afferra il giocatore per i gioielli di famiglia e stringe, fino a quando non impara la vera arte del kung… - lugliettog : RT @DenjinDen: #Sifu di @sloclap afferra il giocatore per i gioielli di famiglia e stringe, fino a quando non impara la vera arte del kung… -