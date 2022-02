Sfratti, i media scoprono il problema: parlano i sindaci ma nessuno propone più case popolari (Di lunedì 14 febbraio 2022) In queste ultime settimane si è aperto anche tra gli organi di informazione e nelle televisioni un cono di luce sulla questione Sfratti. Dopo che per due anni la questione è stata trattata come una guerra tra inquilini e proprietari che, impertubabili alla pandemia mondiale, chiedevano esecuzioni di sfratto di massa, si riscontra una nuova attenzione sul tema degli Sfratti. Ci si è accorti all’improvviso che in Italia esiste la questione della precarietà abitativa. In particolare i media stanno pubblicando quotidianamente le voci allarmate di sindaci e assessori e i dati che si leggono, forniti da sindaci, assessori, sindacati, sono davvero allarmanti: a Prato sono 700 le famiglie soggette a esecuzioni di sfratto; a Napoli 13.000; a Lucca almeno 100, a Taranto 900, a Brindisi 600, a Padova 700, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) In queste ultime settimane si è aperto anche tra gli organi di informazione e nelle televisioni un cono di luce sulla questione. Dopo che per due anni la questione è stata trattata come una guerra tra inquilini e proprietari che, impertubabili alla pandemia mondiale, chiedevano esecuzioni di sfratto di massa, si riscontra una nuova attenzione sul tema degli. Ci si è accorti all’improvviso che in Italia esiste la questione della precarietà abitativa. In particolare istanno pubblicando quotidianamente le voci allarmate die assessori e i dati che si leggono, forniti da, assessori, sindacati, sono davvero allarmanti: a Prato sono 700 le famiglie soggette a esecuzioni di sfratto; a Napoli 13.000; a Lucca almeno 100, a Taranto 900, a Brindisi 600, a Padova 700, a ...

