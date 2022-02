Sciopero generale 15-16 febbraio | stop scuola | sanità | trasporti | taxi e non solo

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Domani 15 e il 16dipendenti pubblici e privati, si ferma la, la, i, ie non. Nelle giornate del 15 e del 162022 è previsto unoche interesserà numerosi settori sia pubblici che privati. Le agitazioni riguarderanno il mondo della, della, dei-mezzi pubblici ma anche deie non. Ecco maggiori informazioni in merito.15 e 162022:Il Ministero dell’Istruzione con una ...

ilNotiziarioInd : Sciopero generale martedì 15 febbraio, Trenord avverte: possibili disagi per i pendolari - leonemaschio : RT @MarcoTeb: Marcia su Roma domani grande sciopero generale contro questo governo criminale ?? - MarcoTeb : Marcia su Roma domani grande sciopero generale contro questo governo criminale - MarcoTeb : Marcia su Roma domani grande sciopero generale contro questo governo criminale ?? - QdSit : Nelle giornate del 15 e del 16 febbraio 2022 è previsto uno sciopero generale che coinvolgerà anche la Sicilia. ...… -

il 15 e il 16 febbraio 2022 : protestano sia dipendenti pubblici che privati, a causa dell'agitazione si fermano scuole, sanità, trasporti, anche i taxi, e non solo.15 e 16 ...Oggi invece i medici di medicinachiedono a gran voce la dipendenza. Li stanno ascoltando ... Stiamo valutando unonei primi giorni di marzo'.The post Carceri colabrodo in Sicilia, sindacati pronti allo sciopero della fame appeared first on BlogSicilia ... quattro candidati per la carica di Procuratore generale 14:02Palermo, pub chiuso e ...Domani 15 e il 16 febbraio sciopero generale dipendenti pubblici e privati, si ferma la scuola, la sanità, i trasporti, i taxi e non solo. Nelle giornate del 15 e del 16 febbraio 2022 è previsto uno ...