Sci alpino, Sofia Goggia: il sorriso furbo e il cenno di assenso con il capo. Se la gioca con tutte (Di lunedì 14 febbraio 2022) Due giorni fa aveva alzato i bastoncini sopra al caschetto, si era raccolta in qualche istante di silenzio e poi aver sfoggiato un bel sorriso. Sofia Goggia aveva destato una bella impressione nella prima prova cronometrata della discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e sembrava essere sulla strada giusta dopo una rincorsa di tre settimane in seguito all’infortunio patito a Cortina d’Ampezza. Permanevano dubbi e insicurezze, ma la seconda prova cronometrata disputata oggi ha confutato qualsiasi perplessità e ha portato il sole nel cuore agonistico della bergamasca. Sofia Goggia si è distinta sulla pista di Yanqing e ha interpretato al meglio il tracciato, sfoggiando una forma fisica di lusso, considerando che viene appunto da un periodo estremamente complicato. L’azzurra ha fatto ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Due giorni fa aveva alzato i bastoncini sopra al caschetto, si era raccolta in qualche istante di silenzio e poi aver sfoggiato un belaveva destato una bella impressione nella prima prova cronometrata della discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e sembrava essere sulla strada giusta dopo una rincorsa di tre settimane in seguito all’infortunio patito a Cortina d’Ampezza. Permanevano dubbi e insicurezze, ma la seconda prova cronometrata disputata oggi ha confutato qualsiasi perplessità e ha portato il sole nel cuore agonistico della bergamasca.si è distinta sulla pista di Yanqing e ha interpretato al meglio il tracciato, sfoggiando una forma fisica di lusso, considerando che viene appunto da un periodo estremamente complicato. L’azzurra ha fatto ...

