Sabatini non conferma nè smentisce l’esonero di Colantuono (Di lunedì 14 febbraio 2022) E’ intervenuto alla trasmissione Goal su goal in onda su LiraTv il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini che sull’esonero Colantuono non ha voluto confermare l’indiscrezione. Sabatini ha parlato di nottata di riflessione certificando che di fatto non è stato ufficializzato nulla. Il Ds granata si è detto soddisfatto del lavoro dei legali di Iervolino per il ritorno del punto di penalizzazione e la sentenza di giocare la gara contro l’Udinese che farà il paio con quella contro il Venezia. Sabatini ha elogiato l’impegno della squadra considerando la percentuale di possibilità di salvezza superiore al famigerato 7% come valutato da alcuni addetti ai lavori. Il direttore valuta positivamente l’operato e la serietà di Colantuono ma non lesina di parlare di ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 14 febbraio 2022) E’ intervenuto alla trasmissione Goal su goal in onda su LiraTv il direttore sportivo della Salernitana Walterche sulnon ha volutore l’indiscrezione.ha parlato di nottata di riflessione certificando che di fatto non è stato ufficializzato nulla. Il Ds granata si è detto soddisfatto del lavoro dei legali di Iervolino per il ritorno del punto di penalizzazione e la sentenza di giocare la gara contro l’Udinese che farà il paio con quella contro il Venezia.ha elogiato l’impegno della squadra considerando la percentuale di possibilità di salvezza superiore al famigerato 7% come valutato da alcuni addetti ai lavori. Il direttore valuta positivamente l’operato e la serietà dima non lesina di parlare di ...

Advertising

Valerio000j : @nonlapasso Non è obbligatorio fare debiti, puoi aumentare i ricavi, ma se vuoi stare stabilmente nelle prime 2 di… - Vale2k2 : Se penso che se non avessimo cannato iturbe sabatini ci poteva portare questo giocatore mi viene da piangere - charjlottee : @ErmeneGildass a me Elena ricorda un sacco Federica Sabatini ti giuro, non so se la conosci - CerroniPaolo : @Leonfalche tiette o vari pallotta sabatini Baldissoni e non c'è rompe li cojoni - gilnar76 : Sabatini: «Kessie non sta giocando bene, sui tifosi…» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -