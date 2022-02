Prossima variante Covid, l’allarme degli scienziati: “Potrebbe essere più letale” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Covid. Di recente la direttrice del Centro Europeo per le malattie Ecdc, Andrea Ammon, ha voluto smorzare gli entusiasmi delle ultime settimana generati dall’allentamento delle restrizioni e dall’abbassamento della curva pandemica. Ha, infatti, dichiarato che “la pandemia non è finita”, aggiungendo poi che “è probabile che questo Covid-19 rimanga con noi”. Leggi anche: Come distinguere Covid e influenza: sintomi, cure e complicazioni a confronto Endemia o nuove varianti? Ora, che il virus dovesse diventare endemico e quindi portare ad una convivenza più o meno pacifica è un’inflazione che circola ormai da tempo tra gli esperti. Ma Ammon ha aggiunto anche un altro particolare: ”Non è detto che Omicron sia l’ultima variante che vediamo”. Sempre negli ultimi tempi, voci disparate provenienti dalle accademie inglesi e non, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 febbraio 2022). Di recente la direttrice del Centro Europeo per le malattie Ecdc, Andrea Ammon, ha voluto smorzare gli entusiasmi delle ultime settimana generati dall’allentamento delle restrizioni e dall’abbassamento della curva pandemica. Ha, infatti, dichiarato che “la pandemia non è finita”, aggiungendo poi che “è probabile che questo-19 rimanga con noi”. Leggi anche: Come distingueree influenza: sintomi, cure e complicazioni a confronto Endemia o nuove varianti? Ora, che il virus dovesse diventare endemico e quindi portare ad una convivenza più o meno pacifica è un’inflazione che circola ormai da tempo tra gli esperti. Ma Ammon ha aggiunto anche un altro particolare: ”Non è detto che Omicron sia l’ultimache vediamo”. Sempre negli ultimi tempi, voci disparate provenienti dalle accademie inglesi e non, ...

