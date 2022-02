Muore a 16 anni durante lo stage in un incidente stradale: era a bordo del furgoncino della ditta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un ragazzo di 16 anni è morto in un incedente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica presso cui stava facendo uno stage. Il mezzo è finito fuori strada contro un albero a Serra de’ Conti, in provincia di Ancona, in orario di lavoro. Chi guidava, un operaio di 37 anni, originario del fermano, è rimasto ferito. Nelle ore seguenti l’incidente si era diffusa la notizia che la vittima fosse il 37enne. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un ragazzo di 16è morto in un incedentenelle Marche: era adi un furgone di unadi termo-idraulica presso cui stava facendo uno. Il mezzo è finito fuori strada contro un albero a Serra de’ Conti, in provincia di Ancona, in orario di lavoro. Chi guidava, un operaio di 37, originario del fermano, è rimasto ferito. Nelle ore seguenti l’si era diffusa la notizia che la vittima fosse il 37enne. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lorenzo muore a 37 anni fra le braccia della mamma: non lo vedeva arrivare ed era andata in camera a controlla ilgazzettino.it Muore a 16 anni durante stage in incidente stradale Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica presso cui stava facendo uno stage. Il mezzo è finito fuori strada contro ...

Ancona, muore a 16 anni durante lo stage in un incidente stradale: era sul furgoncino della ditta Un ragazzo di appena sedici anni è morto in un incidente stradale a Serra de Conti, un piccolo comune della provincia di Ancona nelle Marche. Il 16enne si trovava a bordo del furgoncino di una ditta ...

