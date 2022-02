"Il caro-bollette? Colpa di politici e governi. Ecco perché Io crocefisso dalla sinistra perché a favore del nucleare" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il problema del caro-bollette è frutto della "impreparazione totale della politica e dei governi". Non ha alcun dubbio Massimo Cacciari, intervistato da Affaritaliani.it nella settimana in cui l'esecutivo si prepara a varare l'ennesimo decreto. "perché non è stata fatta una politica adeguata di scorte e ne abbiamo solo per un mese? perché quando i prezzi erano bassi non sono state accumulate scorte? perché... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il problema delè frutto della "impreparazione totale della politica e dei". Non ha alcun dubbio Massimo Cacciari, intervistato da Affaritaliani.it nella settimana in cui l'esecutivo si prepara a varare l'ennesimo decreto. "non è stata fatta una politica adeguata di scorte e ne abbiamo solo per un mese?quando i prezzi erano bassi non sono state accumulate scorte?... Segui su affaritaliani.it

