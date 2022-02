Eriksen in campo con il Brentford per circa un'ora (Di lunedì 14 febbraio 2022) La rinascita di Christian Eriksen parte da un'amichevole disputata oggi a porte chiuse dal Brentford, la sua nuova squadra, che milita in Premier League. Il danese è rimasto in campo per circa un'ora ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) La rinascita di Christianparte da un'amichevole disputata oggi a porte chiuse dal, la sua nuova squadra, che milita in Premier League. Il danese è rimasto inperun'ora ...

Advertising

SkySport : Brentford, standing ovation per Eriksen al Community Stadium ? - cliexit_ : RT @internewsit: VIDEO - Eriksen torna in campo: prime immagini della sua 'prima' con il Brentford - - AndreaInterNews : RT @internewsit: VIDEO - Eriksen torna in campo: prime immagini della sua 'prima' con il Brentford - - internewsit : VIDEO - Eriksen torna in campo: prime immagini della sua 'prima' con il Brentford - - FcInterNewsit : Eriksen, regalo speciale per i 30 anni: l'ex Inter per la prima volta in campo -