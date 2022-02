Digitale terrestre, beffa Rai: cosa sta succedendo (Di martedì 15 febbraio 2022) Prosegue la fase di passaggio alla nuova tecnologia del Digitale terrestre. In alcune aree si sta verificando un problema con la Rai Prosegue la fase di progressivo passaggio verso la nuova tecnologia del Digitale terrestre. Ma mano che passano i giorni si verificano vari passaggi che si possono notare accendendo la tv. Canali che spariscono, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 15 febbraio 2022) Prosegue la fase di passaggio alla nuova tecnologia del. In alcune aree si sta verificando un problema con la Rai Prosegue la fase di progressivo passaggio verso la nuova tecnologia del. Ma mano che passano i giorni si verificano vari passaggi che si possono notare accendendo la tv. Canali che spariscono, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Bee Gees-For Whom The Bell Tolls La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Paul Davis-I Go Crazy (Single Version) La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Brian McKnight-Back At One La musica anni 80 solo su - infoiteconomia : Digitale terrestre, a breve blackout su tutte le tv: come correre ai ripari - radiokemonia : Stai ascoltando: Debbie Gibson-Lost In Your Eyes La musica anni 80 solo su -