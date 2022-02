Di Maio a Kiev e a Mosca. Ecco la linea italiana sull’Ucraina (Di lunedì 14 febbraio 2022) Martedì 15 febbraio Luigi Di Maio, ministro degli Esteri italiano, partirà per una missione a Kiev e Mosca. Intanto, secondo le ricostruzioni del Corriere della Sera e di Repubblica, l’Italia è pronta a dare il suo contributo se la Nato deciderà di irrobustire il dispositivo schierato a difesa del fianco Sud-Est dell’Europa con fino a 2.000 militari. In ogni caso, una nuova missione italiana per fare fronte alla crisi in Ucraina dovrà prima essere autorizzata dal Parlamento italiano. LA linea italiana “Ferma postura di deterrenza, mantenendo aperto il dialogo con Mosca” ma anche “opportunità di sanzioni gravi” in caso di invasione dell’Ucraina, “pur continuando a sperare in un utile dialogo”. È la linea italiana portato da Mario ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 febbraio 2022) Martedì 15 febbraio Luigi Di, ministro degli Esteri italiano, partirà per una missione a. Intanto, secondo le ricostruzioni del Corriere della Sera e di Repubblica, l’Italia è pronta a dare il suo contributo se la Nato deciderà di irrobustire il dispositivo schierato a difesa del fianco Sud-Est dell’Europa con fino a 2.000 militari. In ogni caso, una nuova missioneper fare fronte alla crisi in Ucraina dovrà prima essere autorizzata dal Parlamento italiano. LA“Ferma postura di deterrenza, mantenendo aperto il dialogo con” ma anche “opportunità di sanzioni gravi” in caso di invasione dell’Ucraina, “pur continuando a sperare in un utile dialogo”. È laportato da Mario ...

