Curling | Pechino 2022 | Svezia batte Svizzera nel big match | successi di Canada e Giappone

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Si sono disputate quattro partite valide per l’ottava giornata del torneo difemminile alle Olimpiadi Invernali di. Laha sconfitto laper 6-5 all’extra-end in quello che era il bigdi questa sessione. Le Campionesse Olimpiche sono state abili a rubare la mano per due volte tra sesto e settimo end, issandosi così sul 4-2. Le Campionesse del Mondo hanno reagito, sono riuscite a pareggiare e si è andati al supplementare, dove Anna Hasselborg e compagne sono però state implacabili. Le elvetiche, incappate nella prima sconfitta, restano al comando con cinquema ora hanno una sola vittoria di vantaggio su un terzetto. Iloccupa la seconda posizione dopo aver sconfitto la Corea del Sud per 10-5. ...

Advertising

Eurosport_IT : ITALIA IN FINALEEEEEEEEEEEEEE! ?????? Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano l'ultimo atto a Pechino: battut… - ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - telodogratis : Pechino: curling, nuova sconfitta Italia, 3-7 col Canada - fisco24_info : Pechino: curling, nuova sconfitta Italia, 3-7 col Canada: E' la quinta per gli azzurri, semifinali un miraggio -

Ultime Notizie dalla rete : Curling Pechino

CALENDARIO E ITALIANI IN GARA OLIMPIADI INVERNALI2022 MARTEDI' 15 FEBBRAIO 02.05,: sessione 9 round robin uomini (ROC - Norvegia, Canada - Cina, Svizzera - USA, Svezia - Danimarca) 02.30, SNOWBOARD: prima manche finale big air donne ...... presentando il medagliere delle Olimpiadi2022 , quali siano le altre gare in programma lunedì 14 febbraio. L'Italia non manca comunque: alle 7:05 per esempio avremo Canada Italia di...I tre appuntamenti per la finale di domani, saranno nella notte italiana alle ore 2:30, 2:57 e 3:15. Curling maschile, l’Italia perde contro il Canada Non è riuscito a volare sulle ali dell’entusiasmo ...Dopo una giornata interlocutoria, alle Olimpiadi di Pechino 2022 arriva l'ora di Sofia Goggia ... al biathlon con la staffetta maschile e al bo, menttrre per il curling maschile la qualificazione è ...