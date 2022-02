Cassano: «Piatek torna in Italia e segna. Serie A campionato fasullo» (Di martedì 15 febbraio 2022) Antonio Cassano ci va giù pesante e attacca il livello del campionato Italiano. Le dichiarazioni dell’ex fantasista Alla Bobo TV, Antonio Cassano ha criticato aspramente la Serie A. DICHIARAZIONI – «Piatek è andato via dall’Italia ed è stato un disastro, mai titolare, avrà segnato 4 reti. torna in Italia e segna. Questo significa che il campionato Italiano è fasullo. Icardi? Da quando è al PSG non si vede e non si sente più. Sta facendo poco quest’anno, l’anno scorso pure. In squadre di un certo tipo devi saper giocare a calcio. Ha fatto persino più gol Kean in un anno che lui in tre da quando è a Parigi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Antonioci va giù pesante e attacca il livello delno. Le dichiarazioni dell’ex fantasista Alla Bobo TV, Antonioha criticato aspramente laA. DICHIARAZIONI – «è andato via dall’ed è stato un disastro, mai titolare, avràto 4 reti.in. Questo significa che ilno è. Icardi? Da quando è al PSG non si vede e non si sente più. Sta facendo poco quest’anno, l’anno scorso pure. In squadre di un certo tipo devi saper giocare a calcio. Ha fatto persino più gol Kean in un anno che lui in tre da quando è a Parigi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

