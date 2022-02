Cassa di risparmio di Genova (Carige) diventa emiliana, la banca venduta a Bper per un euro (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Fondo interbancario di tutela dei depositi ha approvato la cessione a Bper dell’80% di banca Carige. Confermati anche i valori dell’operazione: la quota in Carige verrà rilevata dalla banca modenese per un euro, previa ricapitalizzazione a carico del fondo per 530 milioni. La banca modenese ha promesso che lancerà un’offerta pubblica di acquisto sul restante 20% dell’istituto genovese. Bper ha chiuso la seduta di borsa in calo del 3,8% in una giornata difficile per tutto il listino e i titoli bancari. Carige in rialzo del 2,2% a 0,79 euro allineandosi al valore dell’Opa. Il Fondo interbancario era diventato primo azionista di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Fondo interrio di tutela dei depositi ha approvato la cessione adell’80% di. Confermati anche i valori dell’operazione: la quota inverrà rilevata dallamodenese per un, previa ricapitalizzazione a carico del fondo per 530 milioni. Lamodenese ha promesso che lancerà un’offerta pubblica di acquisto sul restante 20% dell’istituto genovese.ha chiuso la seduta di borsa in calo del 3,8% in una giornata difficile per tutto il listino e i titoliri.in rialzo del 2,2% a 0,79allineandosi al valore dell’Opa. Il Fondo interrio erato primo azionista di ...

Advertising

Max_Deidda : RT @fattoquotidiano: Cassa di risparmio di Genova (Carige) diventa emiliana, la banca venduta a Bper per un euro - Asiaest : RT @fattoquotidiano: Cassa di risparmio di Genova (Carige) diventa emiliana, la banca venduta a Bper per un euro - fattoquotidiano : Cassa di risparmio di Genova (Carige) diventa emiliana, la banca venduta a Bper per un euro - GioeleUrso1 : Torino risparmia grazie ai suoi 377.000 alberi: 1 euro speso ne porta in cassa 8 - noraikend : @BaphoMet135711 Si ma quelle ci sono sempre state, che vogliano far cassa non è una novità. Io mi stupisco di quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassa risparmio Banca Carige chiude a +2,28% su indiscrezioni di ok FITD a BPER Brilla la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , chiudendo la seduta con un aumento del 2,28% , in una giornata in cui i titoli bancari sono stati oggetto di forti vendite (il FTSE Italia All - Share Banks ha ...

Fondazione e PNRR: c'è il bando per i comuni Il bando discende dal protocollo "Italia domani " Modena" siglato da Provincia di Modena e Fondazione di Modena, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e Fondazione di Vignola (foto) ...

Cassa di risparmio di Bolzano, utile record Milano Finanza Aperte le iscrizioni ai concorsi internazionali di lungometraggi e cortometraggi del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2022 Il Festival in programma dal 30 aprile all'8 maggio tra Lucca e Viareggio è uno degli eventi organizzati con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e ogni anno porta in Toscana i ...

Banca Carige chiude a +2,28% su indiscrezioni di ok FITD a BPER (Teleborsa) - Brilla la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, chiudendo la seduta con un aumento del 2,28%, in una giornata in cui i titoli bancari sono stati oggetto di forti vendite (il FTSE ...

Brilla ladidi Genova e Imperia , chiudendo la seduta con un aumento del 2,28% , in una giornata in cui i titoli bancari sono stati oggetto di forti vendite (il FTSE Italia All - Share Banks ha ...Il bando discende dal protocollo "Italia domani " Modena" siglato da Provincia di Modena e Fondazione di Modena, insieme alla Fondazionedidi Mirandola e Fondazione di Vignola (foto) ...Il Festival in programma dal 30 aprile all'8 maggio tra Lucca e Viareggio è uno degli eventi organizzati con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e ogni anno porta in Toscana i ...(Teleborsa) - Brilla la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, chiudendo la seduta con un aumento del 2,28%, in una giornata in cui i titoli bancari sono stati oggetto di forti vendite (il FTSE ...