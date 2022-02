Brutte notizie per gli automobilisti | la scatola nera diventa obbligatoria per tutti

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Da luglio, scatta l’obbligo che prevede l’utilizzo dellaanche per gli: i dettagli Il Regolamento UE 2019/214 ha introdotto nuove regole che riguarderanno anche gli. Tra qualche mese, infatti, entreranno in vigore delle norme che prevedono l’uso di sistemi avanzati che proteggono i veicoli e gli altri utenti della strada.(Fonte: Pixabay)Tra di essi, è presente anche il registratore di dati di evento (EDR), ossia la cosiddetta. L’apparecchio sarà obbligatorio sulle auto e sui veicoli commerciali leggeri di nuova omologazione a partire dal 6 Luglio 2022. Dal 7 Luglio 2024 sarà invecesu auto e v.c.l. di nuova immatricolazione. Nel 2029 ...

Pontifex_it : In mezzo a tante brutte notizie, ci sono cose belle. Vorrei oggi menzionarne due: una, nel Marocco, dove tutto un p… - GualcoGabriella : RT @ChanceGardiner: 'Il CEO di Moderna ha cancellato il suo account Tuitter e ha scaricato $ 400 milioni di azioni Moderna. I big di Big Ph… - Verdoux11 : RT @ChanceGardiner: 'Il CEO di Moderna ha cancellato il suo account Tuitter e ha scaricato $ 400 milioni di azioni Moderna. I big di Big Ph… - sportli26181512 : Napoli, infortuni per Lobotka e Politano: saltano il Barcellona, ecco i tempi di recupero: Arrivano brutte notizie… - ValeMameli : RT @ChanceGardiner: 'Il CEO di Moderna ha cancellato il suo account Tuitter e ha scaricato $ 400 milioni di azioni Moderna. I big di Big Ph… -

Ultime Notizie dalla rete : Brutte notizie

Videogiochi.com | Tutti i giochi per PC, console, smartphone e tablet

Due "", quindi, nella settimana della Europa League, per Luciano Spalletti, che ha recuperato Anguissa, Koulibaly e Osimhen ma che ha "perso" negli ultimi giorni Lozano e ora Politano e ...per il Napoli . La società partenopea ha pubblicato una nota annunciando gli infortuni di Matteo Politano e Stanislav Lobotka : 'Nella mattinata, Politano si è sottoposto a esami ...Arrivano brutte notizie dall'infermeria azzurro dopo il match di sabato contro l'Inter, notizie che non fanno sorridere Luciano Spalletti: come riportato dal sito ufficiale del Napoli, in mattinata ...Arrivano brutte notizie per Luciano Spalletti. L'allenatore del Napoli quest'anno ha dovuto fronteggiare tante assenze causa infortuni. Ultimi di questi sono Lobotka e Politano, usciti malconci dalla ...