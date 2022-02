Brasile, Pelè: "Nuovo ricovero in ospedale". Il post di O Rei e l'affetto dei tifosi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pelé, ha annunciato sui propri social un Nuovo ricovero in ospedale a San Paolo, dopo che l'anno scorso gli era stato rilevato un cancro al colon . "Amici, come sto facendo ormai mensilmente, vado in ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pelé, ha annunciato sui propri social unina San Paolo, dopo che l'anno scorso gli era stato rilevato un cancro al colon . "Amici, come sto facendo ormai mensilmente, vado in ...

Pelé scherza su Twitter: "Mi sono preso cura del mio look" Nei giorni scorsi dal Brasile erano rimbalzate con insistenza voci preoccupanti , secondo le quali il male si sarebbe diffuso ad altre parti del corpo. L'intervento sui social di Pelé, che nell'...

